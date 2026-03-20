Aktienanalyse

RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding hat eine ausführliche Untersuchung des Daimler Truck-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergebe. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 15:27 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 41,04 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 735.844 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 10,0 Prozent aufwärts. Am 06.05.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.