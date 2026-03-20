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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

15:06 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen seien die Margenprognose für Nordamerika und die eher schwache Prognose für das erste Quartal im Markt als konservativ und übertreffbar bezeichnet worden, schrieb Harry Martin am Montag. Er habe nun neue Daten zu den Produktions- und Exportmengen in Mexiko in sein Margenmodell einbezogen. Er bleibe daher bei seiner Einschätzung, dass die Konsensprognose für 2026/27 zu hoch und die Aktie folglich überbewertet sei./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
39,13 €		 Abst. Kursziel*:
-13,11%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
40,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,97%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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