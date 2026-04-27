Daimler Truck Aktie
Marktkap. 32,28 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Trucks
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
44,03 €
|Abst. Kursziel*:
-20,51%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
43,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,15%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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