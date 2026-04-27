Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks