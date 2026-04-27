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Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

14:06 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besser als gedacht wirkten aber die Auftragsentwicklung und der Ausblick auf das zweite Quartal./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
44,03 €		 Abst. Kursziel*:
-20,51%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
43,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,15%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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