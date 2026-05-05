DAX 24.919 +2,1%ESt50 6.027 +2,7%MSCI World 4.741 +1,4%Top 10 Crypto 10,29 -1,0%Nas 25.721 +1,6%Bitcoin 69.414 +0,5%Euro 1,1751 +0,5%Öl 101,8 -7,7%Gold 4.689 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark - zeitweise über 25.000er-Marke -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
18,18 EUR +0,93 EUR +5,39 %
STU
18,18 EUR +0,98 EUR +5,67 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,13 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Outperform

14:31 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,18 EUR 0,93 EUR 5,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Jahresausblick bestätigt und mit dem 6. August ein Termin für eine wichtige strategische Ankündigung genannt worden./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,61 £		 Abst. Kursziel*:
28,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:36 Diageo Outperform Bernstein Research
14:31 Diageo Outperform RBC Capital Markets
14:21 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:21 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Prognose bestätigt Diageo Aktie deutlich im Plus: Umsatz übertrifft die Erwartungen Diageo Aktie deutlich im Plus: Umsatz übertrifft die Erwartungen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo steigt am Mittwochmittag
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain
finanzen.net Diageo Aktie News: Hausse bei Diageo am Mittwochvormittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Dienstagnachmittag
finanzen.net FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Analysten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
finanzen.net FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 5 Jahren eingebracht
Financial Times Diageo posts sales boost as buyers load up on drinks ahead of World Cup
MotleyFool Diageo Stock Continues to Sink -- What Investors Need to Know
Korea Times Diageo bets on highball trend with Korea launch of White Horse whisky
RTE.ie Diageo approved to double capacity of Kildare brewery
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
MotleyFool Why Diageo Stock Cratered This Week
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
Financial Times Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen