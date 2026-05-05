Diageo Aktie
Marktkap. 38,13 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Jahresausblick bestätigt und mit dem 6. August ein Termin für eine wichtige strategische Ankündigung genannt worden./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
15,61 £
|Abst. Kursziel*:
28,14%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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