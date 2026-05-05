RBC Capital Markets

Diageo Outperform

14:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller habe nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Zudem sei der Jahresausblick bestätigt und mit dem 6. August ein Termin für eine wichtige strategische Ankündigung genannt worden./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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