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Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

15:56 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,46 EUR 0,06 EUR 0,32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2340 auf 2400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling zog in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein gemischtes Fazit vom bisherigen Kursverlauf in der europäischen Getränkebranche. Im März und April hätten sich die Kursgewinne in den ersten beiden Jahresmonaten relativiert. Auf diesem gedämpften Niveau seien die Aktien attraktiv bewertet. Er bevorzugt Brauereien von Spirituosenherstellern. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich derweil nun bis März 2027./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
17,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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