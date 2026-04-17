Diageo Aktie
Marktkap. 38,78 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2340 auf 2400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling zog in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ein gemischtes Fazit vom bisherigen Kursverlauf in der europäischen Getränkebranche. Im März und April hätten sich die Kursgewinne in den ersten beiden Jahresmonaten relativiert. Auf diesem gedämpften Niveau seien die Aktien attraktiv bewertet. Er bevorzugt Brauereien von Spirituosenherstellern. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich derweil nun bis März 2027./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,43 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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