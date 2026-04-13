Diageo Aktie
Marktkap. 36,8 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2360 auf 2320 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt passte seine Schätzungen für den Spirituosenkonzern am Dienstag an positive Timingeffekte durch das chinesische Neujahrsfest und Ostern an. Im Ausblick auf den Quartalsbericht zeigte er sich etwas optimistischer für das dritte Geschäftsquartal. Das geringere Kursziel begründete er mit Währungsbewegungen und Anpassungen beim Umlaufkapital./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
23,20 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,17 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,96 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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