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Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

14:26 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
17,71 EUR -0,24 EUR -1,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2320 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäft außerhalb der USA entwickele sich gut, wobei die Region Asien-Pazifik Anzeichen einer Stabilisierung zeige. Der Neuausrichtungsprozess in den USA habe zudem begonnen, sodass der Fokus nun auf dem Strategie-Update während des Kapitalmarkttages im August liege. Da werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Investoren gestärkt werden könne./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
23,20 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
15,31 £		 Abst. Kursziel*:
51,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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