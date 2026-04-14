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Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Buy

10:31 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1650 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,74 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:31 Diageo Buy Deutsche Bank AG
10:21 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.04.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Diageo Overweight Barclays Capital
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