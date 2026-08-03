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Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

09:26 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
358,30 EUR 4,20 EUR 1,19%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Safran von 370 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei Zeit für Umschichtungen, schrieb Milene Kerner am Donnerstag zu Europas Triebwerkherstellern. Safran und Melrose wurden mit "Overweight" bestätigt, MTU aber auf "Underweight" abgestuft. Safran bleibe Klassenbester, während Melrose das höchste Free-Cashflow-Wachstum verspreche. MTU bleibe qualitativ durchaus gut, das Wachstumsprofil sei allerdings vergleichsweise weiter ausgereizt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
390,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
357,90 €		 Abst. Kursziel*:
8,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
358,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
382,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

09:26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
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29.07.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
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