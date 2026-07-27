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Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Neutral

12:36 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,16 EUR 0,51 EUR 2,71%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Anleger warteten gespannt auf Informationen zum Ausmaß und zur Tragweite der preislichen Neupositionierung des Spirituosenkonzerns, die im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 und des Kapitalmarkttages erwartet werden, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,59 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

12:36 Diageo Neutral UBS AG
23.07.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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