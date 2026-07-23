Unilever Aktie
Marktkap. 115,24 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Analyst Callum Elliott sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem starken Zahlenwerk zum zweiten Quartal. Nach herausfordernden 18 Monaten infolge der unerwarteten Absetzung des ehemaligen Vorstandschefs Hein Schumacher sowie der durch die Ausgliederung des Eiscremegeschäfts und den Verkauf des Lebensmittelbereichs ausgelösten Schwankungen dürften die nun deutlich besser als erwarteten Zahlen für eine deutliche Stimmungsaufhellung sorgen. Die Anleger könnten darüber womöglich sogar die Turbulenzen rund um den laufenden Verkaufsprozess des Lebensmittelbereichs ausblenden./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
58,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
49,89 £
|Abst. Kursziel*:
16,26%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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