SAFRAN Aktie
Marktkap. 137,5 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe im zweiten Quartal glänzend abgeschnitten, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick auf allen relevanten Ebenen angehoben worden./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
343,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
343,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|15:06
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:06
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG