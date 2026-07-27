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Symbol SAFRF

Bernstein Research

SAFRAN Outperform

15:06 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
343,20 EUR 4,30 EUR 1,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe im zweiten Quartal glänzend abgeschnitten, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick auf allen relevanten Ebenen angehoben worden./rob/mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
343,40 €		 Abst. Kursziel*:
19,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
343,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,46%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:06 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
11:11 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
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