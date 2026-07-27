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Symbol SUVPF

Deutsche Bank AG

Sartorius vz Buy

13:26 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach schlechten Nachrichten des US-Wettbewerbers Danaher habe die Quartalsbilanz der Göttinger für Erleichterung gesorgt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Pharmazulieferers habe seine Ankündigungen in die Realität umgesetzt./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
284,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
211,60 €		 Abst. Kursziel*:
34,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
213,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

13:26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
24.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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