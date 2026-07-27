Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 13,37 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Nach schlechten Nachrichten des US-Wettbewerbers Danaher habe die Quartalsbilanz der Göttinger für Erleichterung gesorgt, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Pharmazulieferers habe seine Ankündigungen in die Realität umgesetzt./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
284,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
211,60 €
|Abst. Kursziel*:
34,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
213,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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