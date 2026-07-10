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Symbol SUVPF

UBS AG

Sartorius vz Neutral

13:21 Uhr
Sartorius vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
245,00 EUR 3,80 EUR 1,58%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
240,50 €		 Abst. Kursziel*:
-0,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
245,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,04%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius AG Vz.

13:21 Sartorius vz. Neutral UBS AG
10.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 Sartorius vz. Halten DZ BANK
22.06.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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