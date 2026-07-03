Ferrari Aktie
Marktkap. 58,43 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einem Gespräch mit einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Sportwagenbauers./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
328,25 €
|Abst. Kursziel*:
40,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
329,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,69%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|06.07.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.