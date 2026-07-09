Enel Aktie
Marktkap. 100,46 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn gemacht haben, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Zahlen. Im Fokus dürfte außerdem das regulatorische und politische Umfeld in Italien stehen./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Hold
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,16 €
|Abst. Kursziel*:
-1,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
10,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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