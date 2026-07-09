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Symbol ESOCF

Deutsche Bank AG

Enel Hold

12:26 Uhr
Enel Hold
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
10,18 EUR 0,05 EUR 0,51%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Der italienische Energieversorger dürfte im ersten Halbjahr etwas weniger Gewinn gemacht haben, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Zahlen. Im Fokus dürfte außerdem das regulatorische und politische Umfeld in Italien stehen./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Hold

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,16 €		 Abst. Kursziel*:
-1,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Enel S.p.A.

12:26 Enel Hold Deutsche Bank AG
15.06.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
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