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Sartorius Stedim Biotech Aktie

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185,10 EUR +1,90 EUR +1,04 %
STU
185,20 EUR +2,00 EUR +1,09 %
HAML
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Sartorius Stedim Biotech jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 17,83 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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Symbol SDMHF

UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Neutral

13:16 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
185,10 EUR 1,90 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Laborzulieferer stehe eine mögliche Trendwende beim Auftragseingang für Laborausrüstung und ein mögliches stärkeres Wachstum bei Verbrauchsmaterialien für Bioprozesse im Blick, schrieb Matthew Weston am Freitag. Beim Umsatz decke sich seine Schätzung mit dem Marktkonsens, beim operativen Gewinn liege er leicht darüber./rob/niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
185,60 €		 Abst. Kursziel*:
18,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
185,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

13:16 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
22.06.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
23.04.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
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dpa-afx Sartorius Stedim-Aktie im Plus: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch - Kursziel gesenkt
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026
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EQS Group Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
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