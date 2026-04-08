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Marktkap. 17,87 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
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WKN A2AJKS

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ISIN FR0013154002

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Symbol SDMHF

UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Neutral

10:16 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sartorius Stedim Biotech
183,80 EUR 3,00 EUR 1,66%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege auf einer möglichen Erholung der Nachfrage beim Zubehör für die Bioprozesstechnik im weiteren Verlauf des Jahres./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
182,90 €		 Abst. Kursziel*:
20,28%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
183,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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18.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
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