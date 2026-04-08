UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Neutral

10:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege auf einer möglichen Erholung der Nachfrage beim Zubehör für die Bioprozesstechnik im weiteren Verlauf des Jahres./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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