Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 17,87 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach den Erkenntnissen vom Kapitalmarkttag des Sartorius-Konzerns dürften die anstehenden Quartalszahlen des Laborausrüsters wenig Neues liefern, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren liege auf einer möglichen Erholung der Nachfrage beim Zubehör für die Bioprozesstechnik im weiteren Verlauf des Jahres./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
182,90 €
|Abst. Kursziel*:
20,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
183,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
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