Sartorius Stedim Biotech Aktie

188,70 EUR -0,45 EUR -0,24 %
STU
190,00 EUR -1,15 EUR -0,60 %
GVIE
Marktkap. 18,78 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

UBS AG

Sartorius Stedim Biotech Neutral

09:46 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Matthew Weston sieht seine Umsatzschätzung für die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen der Sartorius-Tochter knapp unter der Konsensprognose, seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) hingegen ein wenig darüber. Der neue Sartorius-Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh, schrieb Weston in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
190,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
188,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

09:46 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
01.10.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
12.08.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius Stedim Biotech-Aktie ein
finanzen.net Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal
dpa-afx Positive Danaher-Zahlen treiben auch Aktien von Sartorius, Stedim und EVOTEC an
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes preliminary, unaudited results for fiscal 2024
