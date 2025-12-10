DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Sartorius Stedim Biotech Aktie

207,70 EUR +3,80 EUR +1,86 %
STU
208,20 EUR +0,70 EUR +0,34 %
GVIE
Marktkap. 19,97 Mrd. EUR

KGV 104,29 Div. Rendite 0,37%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

Bernstein Research

Sartorius Stedim Biotech Outperform

21:26 Uhr
Sartorius Stedim Biotech
Sartorius Stedim Biotech
207,70 EUR 3,80 EUR 1,86%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 248 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei der Sartorius-Tochter geht sie von einer Fortsetzung der soliden Umsatzdynamik mit einer weiteren Margenausweitung aus./ck/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
208,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
207,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
238,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

21:26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
15.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.10.25 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
finanzen.net Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
dpa-afx Sartorius-Aktie setzt Aufwärtstrend fort: Geschäftserholung als Motor
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
EQS Group Resolutions of the Combined Annual Shareholders&#8217; Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2024
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech resolves to propose dividend of 0.69 euros per share to Annual Shareholders&#8217; Meeting
