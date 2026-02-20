Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 130,16 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Konsensschätzungen und mit den Vorgaben des spanischen Versorgers, schrieb Fernando Garcia am Mittwoch. Die Prognose für das laufende Jahr liege leicht über den Erwartungen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
