Südkorea profitiert

Im KI-Bereich haben Samsung Electronics und SK hynix gegenüber Konkurrent Micron offenbar einen entscheidenden strategischen Sieg errungen.

• Bericht sieht Samsung und SK hynix als HBM4-Lieferanten

• Chips sollen in NVIDIAs "Vera Rubin"-Architektur landen

• Micron könnte im Wettbewerb zurückfallen



Wie The Korea Economic Daily berichtet, wurden die beiden südkoreanischen Speicherhersteller Samsung und SK hynix als exklusive Lieferanten für die High-Bandwidth-Memory-Chips der sechsten Generation, kurz HBM4, ausgewählt. Diese hochmodernen Speichereinheiten sollen in NVIDIAs kommender Flaggschiff-Architektur zum Einsatz kommen, die unter dem Codenamen "Vera Rubin" firmiert. Damit festigen die Unternehmen ihre Vormachtstellung auf dem Weltmarkt und lassen den US-Konkurrenten Micron vorerst hinter sich.