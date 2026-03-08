DAX23.218 -1,6%Est505.614 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 +2,9%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.922 +2,8%Euro1,1554 +0,1%Öl103,7 +11,1%Gold5.107 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Asiens Börsen tiefort -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin vor Wendepunkt? Galaxy-CEO Novogratz sieht strukturellen Marktumbruch Bitcoin vor Wendepunkt? Galaxy-CEO Novogratz sieht strukturellen Marktumbruch
Spritpreise steigen nicht mehr so schnell Spritpreise steigen nicht mehr so schnell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Südkorea profitiert

Micron hat das Nachsehen: NVIDIA wählt wohl Samsung und SK hynix als Lieferanten - So reagieren die Aktien

09.03.26 09:30 Uhr
Milliardenmarkt HBM4: Samsung und SK hynix feiern strategischen Sieg über Micron - Aktien im Blick | finanzen.net

Im KI-Bereich haben Samsung Electronics und SK hynix gegenüber Konkurrent Micron offenbar einen entscheidenden strategischen Sieg errungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
320,00 EUR -0,80 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,66 EUR -0,34 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
188.200,00 KRW -3.400,00 KRW -1,77%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
924.000,00 KRW -17.000,00 KRW -1,81%
Charts|News|Analysen

• Bericht sieht Samsung und SK hynix als HBM4-Lieferanten
• Chips sollen in NVIDIAs "Vera Rubin"-Architektur landen
• Micron könnte im Wettbewerb zurückfallen

Wer­bung

Wie The Korea Economic Daily berichtet, wurden die beiden südkoreanischen Speicherhersteller Samsung und SK hynix als exklusive Lieferanten für die High-Bandwidth-Memory-Chips der sechsten Generation, kurz HBM4, ausgewählt. Diese hochmodernen Speichereinheiten sollen in NVIDIAs kommender Flaggschiff-Architektur zum Einsatz kommen, die unter dem Codenamen "Vera Rubin" firmiert. Damit festigen die Unternehmen ihre Vormachtstellung auf dem Weltmarkt und lassen den US-Konkurrenten Micron vorerst hinter sich.

Die Entscheidung von NVIDIA, sich bei der Bestückung seines nächsten KI-Beschleunigers allein auf die technologische Expertise aus Südkorea zu verlassen, markiert einen Wendepunkt im aktuellen Innovationszyklus. Während Micron in der vorangegangenen Generation HBM3E noch Boden gutmachen konnte, scheint der amerikanische Rivale bei der Entwicklung der komplexen HBM4-Architektur für die Vera-Rubin-Serie ins Hintertreffen geraten zu sein, heißt es in dem Bericht weiter.

Samsungs technologische Aufholjagd und ehrgeizige Zeitpläne

Besonders für Samsung Electronics würde dieser Erfolg eine wichtige Bestätigung der eigenen Strategie bedeuten, nachdem das Unternehmen bei der Einführung von HBM3E zeitweise im Schatten von SK hynix gestanden hatte. Laut den Informationen von The Korea Economic Daily plant Samsung unter der Leitung von CTO Song Jai-hyuk, eine maßgeschneiderte HBM-Lösung anzubieten, die eine bis zu 2,8-fache Leistungssteigerung gegenüber aktuellen Standards verspricht. Um die ambitionierten Liefertermine für NVIDIA einzuhalten, bereite Samsung die Massenproduktion von HBM4 bereits für das erste Quartal 2026 vor, wobei ein Produktionsstart um die dritte Februarwoche angestrebt wurde.

Wer­bung

Geopolitische Risiken überschatten den Markterfolg

Trotz dieser fundamental positiven Nachrichtenlage sieht sich die Branche mit erheblichen externen Herausforderungen konfrontiert, wie ein Blick auf die Aktienkurse der Chipriesen zeigt: Die Samsung-Aktie verlor an der Börse in Südkorea am Montag 7,81 Prozent auf 173.500 KRW, SK hynix büßten daneben 9,52 Prozent auf 836.000 KRW ein. Grund hierfür ist die zugespitzte Lage im Iran-Konflikt, die Sorgen über die Stabilität der globalen Lieferketten schürt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
21.12.2023Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen