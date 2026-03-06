DAX 23.012 -2,5%ESt50 5.569 -2,6%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9300 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
International Consolidated Airlines Aktie

4,00 EUR -0,21 EUR -5,03 %
STU
3,61 CHF -0,17 CHF -4,38 %
BRX
Marktkap. 19,14 Mrd. EUR

KGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

International Consolidated Airlines S.A.
4,00 EUR -0,21 EUR -5,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 500 auf 480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09:21 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
08:31 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
02.03.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
dpa-afx Fraport-Aktie im Plus: Sanierung von wichtigster Start- und Landebahn
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 nachmittags leichter
finanzen.net Börse London: Das macht der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
Zacks EGO vs. IAG: Which Stock Is the Better Value Option?
Financial Times BA owner says pre-pandemic level of business travel is ‘ancient history’
Business Times British Airways owner IAG beats profit estimates as premium demand lifts earnings
RTE.ie IAG beats profit forecast, premium demand lifts earnings
Financial Times Virgin Atlantic on track to poach ‘tens of thousands’ of BA frequent flyers
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks IAG vs. TFPM: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Zacks Why Fast-paced Mover International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is a Great Choice for Value Investors
