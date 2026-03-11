DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.264 -1,0%Euro1,1547 -0,1%Öl98,66 +5,4%Gold5.170 +0,2%
Tesla-Wal schlägt zu: Leo KoGuan kauft NVIDIA-Aktien für hunderte Millionen US-Dollar

12.03.26 03:03 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie erhält prominente Unterstützung - Tesla-Großaktionär steigt massiv ein

Der milliardenschwere Technologieunternehmer Leo KoGuan hat nach eigenen Angaben eine bedeutende Position beim Chipkonzern NVIDIA erworben. So begründet er den Kauf.

• Leo KoGuan sieht keine Blasen-Gefahr bei KI
• Tesla-Großaktionär sorgt mit beachtlicher Investition in NVIDIA für Aufmerksamkeit
• Kauf von NVIDIA-Aktien erfolgte in zwei Schritten

Leo KoGuan, der durch seine erfolgreiche Spekulation auf Tesla Berühmtheit erlangte, hat insgesamt zwei Millionen NVIDIA-Aktien erworben, nachdem sich der Anteilschein in den vergangenen Monaten kaum bewegt hat. Die Investition erfolgte dabei in zwei Tranchen zu jeweils einer Million Anteilscheine.

Glaube an KI-Erfolgstory

Wie KoGuan auf der Plattform X bekannt gab, hat er das erste Aktienpaket am 3. März gekauft. Basierend auf dem damaligen Schlusskurs von 180,05 US-Dollar je Aktie an der Börse in New York würde dies einem Transaktionsvolumen von etwa 180 Millionen US-Dollar entsprechen. KoGuan begründete die Investition auf X mit seiner positiven Einschätzung des KI-Marktes: "Ich bin überzeugt, dass KI keine Blase ist, sondern erst der Anfang", schrieb er anlässlich des Kaufs der ersten Million NVIDIA-Papiere und kündigte bei dieser Gelegenheit an, dass er weitere Zukäufe plane.

Und tatsächlich verkündete er schon wenige Tage später, dass er seine Investition verdoppelt habe. "Hoffentlich kann ich ein wenig dazu beitragen, den nervösen Markt zu beruhigen", kommentierte der 71-Jährige singapurische Milliardär diesen Schritt auf X.

Der KI-Sektor stand zuletzt verstärkt unter Beobachtung von Investoren, nachdem die starke Kursdynamik der vergangenen Jahre etwas nachgelassen hat. Nach dem anfänglichen Hype blicken Investoren inzwischen mit wachsender Sorge auf die immensen Kapitalsummen, die für den Aufbau der benötigten Infrastruktur aufgewendet werden müssen. Dies schürt Befürchtungen hinsichtlich der Profitabilität der Hyperscaler. KoGuan sieht die Entwicklung jedoch weiterhin langfristig positiv und betrachtet NVIDIA als zentrale Infrastruktur für künstliche Intelligenz, wie aus seinen öffentlichen Äußerungen hervorgeht.

NVIDIA als Schlüsseltechnologie für KI

Mit dem Einstieg bei NVIDIA positioniert sich KoGuan stärker im KI-Ökosystem. Der Chipdesigner spielt eine Schlüsselrolle im globalen KI-Ökosystem, weil seine Grafikprozessoren (GPUs) als Standardhardware für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle gelten. Die Hochleistungschips des US-Konzerns werden in Rechenzentren weltweit eingesetzt und bilden die technische Grundlage für Anwendungen wie generative KI, Cloud-Dienste und autonome Systeme. NVIDIAs Vorsprung wird aber nicht nur durch die reine Hardware-Performance begründet, sondern auch durch ein weit verbreitetes Software-Ökosystem (CUDA), das Hard- und Software so eng verzahnt, dass dieses Ökosystem für Entwickler zum weltweiten Industriestandard geworden ist.

Der Schritt des prominenten Tesla-Investors unterstreicht damit die anhaltende Aufmerksamkeit großer Vermögensinhaber für Unternehmen, die als technologische Grundlage der KI-Entwicklung gelten - auch in einer Phase, in der Marktteilnehmer die Bewertung des Sektors zunehmend kritisch prüfen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

