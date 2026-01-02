DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iberdrola SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
18,99 EUR +0,22 EUR +1,17 %
STU
17,66 CHF ±0,00 CHF -0,01 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 121,51 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0M46B

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0144580Y14

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IBDSF

UBS AG

Iberdrola SA Buy

12:01 Uhr
Iberdrola SA Buy
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
18,99 EUR 0,22 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 19,40 auf 20,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im September vorgelegte Investitionsplan in Höhe von 58 Milliarden Euro dürfte in Verbindung mit den nach wie vor erheblichen Investitionen in Erneuerbare Energien bis 2028 zu einem überdurchschnittlich hohen einstelligen Wachstum des bereinigten Nettogewinns pro Jahr führen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt schätze das Ergebnispotenzial für den Zeitraum 2026 bis 2028 noch zu gering ein./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Buy

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
20,95 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,96 €		 Abst. Kursziel*:
10,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,35%
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

12:01 Iberdrola SA Buy UBS AG
12.12.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.12.25 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
11.12.25 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Analysten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Amgen, Travelers, Procter & Gamble
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: RWE, Iberdrola, Lufthansa, Accor, Schneider Electric
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Iberdrola auf 'Hold' - Ziel hoch auf 19,20 Euro
reNEWS Iberdrola solar plant powers Salzgitter green steel
reNEWS Iberdrola buys 242MW Ararat wind farm
reNEWS Iberdrola and Microsoft sign Spanish PPAs
reNEWS Iberdrola launches bid for full Neoenergia ownership
reNEWS EIB backs Iberdrola with €500m loan
reNEWS Iberdrola issues €1bn EU green hybrid bond
reNEWS Iberdrola profit rises 17% to €5.3bn
reNEWS Iberdrola names Paul Simshauser as new Australia CEO
RSS Feed
Iberdrola SA zu myNews hinzufügen