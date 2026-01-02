Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 121,51 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 19,40 auf 20,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der im September vorgelegte Investitionsplan in Höhe von 58 Milliarden Euro dürfte in Verbindung mit den nach wie vor erheblichen Investitionen in Erneuerbare Energien bis 2028 zu einem überdurchschnittlich hohen einstelligen Wachstum des bereinigten Nettogewinns pro Jahr führen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt schätze das Ergebnispotenzial für den Zeitraum 2026 bis 2028 noch zu gering ein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
20,95 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,96 €
|Abst. Kursziel*:
10,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,35%
|
Analyst Name:
Gonzalo Sanchez-Bordona
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
