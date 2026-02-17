DAX23.871 +0,3%Est505.791 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1596 -0,1%Öl83,96 +2,4%Gold5.168 +1,6%
Wachstum gebremst?

Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke stellt sich auf moderateres Wachstum ein

04.03.26 09:36 Uhr
Redcare Pharmacy-Aktie bricht ein: Wachstumsdelle nach Rekordjahr? Online-Apotheke tritt 2026 auf die Bremse

Redcare Pharmacy peilt im laufenden Geschäftsjahr weiteres zweistelliges Wachstum an, das allerdings geringer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
50,40 EUR -8,60 EUR -14,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Online-Apotheke prognostiziert für 2026 ein Wachstum des Konzernumsatzes von 13 bis 15 Prozent. Der sogenannten Non-Rx-Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln soll um 8 bis 10 Prozent steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf mindestens 2,5 Prozent von 2,0 Prozent im Vorjahr zulegen.

Im Geschäftsjahr 2026 hat Redcare Pharmacay den Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gesteigert, der Non-Rx-Umsatz legte um 17 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen bereits im Januar bekanntgab.

Im deutschen Markt peilt das Unternehmen 2026 einen Rx-Umsatz von 680 Millionen Euro an, nach 503 Millionen im vergangenen Jahr.

Redcare-Aktien mit Kursrutsch

Die Talfahrt bei Redcare Pharmacy beschleunigt sich am Mittwoch: Auf XETRA bricht die Aktie 13,85 Prozent auf 51,25 Euro ein.

Die Online-Apotheke verdiente 2025 operativ weniger als erwartet und setzte sich für das laufende Jahr Ziele, die laut Jefferies-Experte Martin Comtesse in jeglicher Hinsicht klar unter den Erwartungen lagen. Er äußerte sich neben dem operativen Ergebnis auch negativ zur Marge. Sarah Roberts von Barclays Research hob neben den Erlösen mit verschreibungspflichtigen auch enttäuschende Umsätze mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten hervor. Dies untermauere im frei verkäuflichen Bereich die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs in Deutschland.

DOW JONES und dpa-AFX Broker

Bildquellen: Redcare Pharmacy

