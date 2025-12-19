DAX 25.034 +0,6%ESt50 5.921 -0,2%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.738 -1,8%Euro 1,1686 +0,0%Öl 60,52 +0,0%Gold 4.453 -0,9%
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

UBS AG

12:31 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
67,10 EUR -5,35 EUR -7,38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Umsatz der Versandapotheke im vierten Quartal habe sowohl unter seiner als auch der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies der Analyst vor allem darauf, dass es vor allem der Umsatz der rezeptfreien Medikamente - international und in der DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz - gewesen sei, der schwach abgeschnitten habe./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
66,30 €		 Abst. Kursziel*:
11,61%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

12:31 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
11:56 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
11:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
