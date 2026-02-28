DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5595 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
Marktkap. 28,67 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

11:06 Uhr
Fresenius SECo Buy
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,38 EUR -0,20 EUR -0,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgangslage für die Bad Homburger sei gut für 2026, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,97 €		 Abst. Kursziel*:
14,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,14%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:06 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
09:46 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
26.02.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Aktienempfehlung Buy-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. Buy-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fresenius SE-Aktie
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net XETRA-Handel: DAX im Aufwind
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag im Minusbereich
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit Kurseinbußen
EQS Group EQS-News: #FutureFresenius: REJUVENATE in action – Delivering accelerated performance for long-term value creation; 2025 yet another year of strong delivery
EQS Group EQS-News: Fresenius Supervisory Board extends ahead of schedule CEO Michael Sen’s contract by five years --- Christian Pawlu to join Management Board for Fresenius Helios effective July 1, 2026
Benzinga Fresenius Medical Care: Q4 Earnings Insights
Benzinga Uncovering Potential: Fresenius Medical Care&#39;s Earnings Preview
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
