DAX 24.954 +0,0%ESt50 6.089 -0,2%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 7,9755 %Nas 26.831 -0,1%Bitcoin 53.498 -2,7%Euro 1,1638 +0,2%Öl 94,25 -1,2%Gold 4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Marvell Technology A3CNLD AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX etwas tiefer, Techtitel tiefrot -- Verluste in Asien -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Oscar Health (OSCR) im Pivotal-Point-Check: Herausforderer der traditionellen US-Krankenversicherer zündet nach Wells-Fargo-Upgrade den Kursturbo! Oscar Health (OSCR) im Pivotal-Point-Check: Herausforderer der traditionellen US-Krankenversicherer zündet nach Wells-Fargo-Upgrade den Kursturbo!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende ohne klare Richtung Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende ohne klare Richtung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
157,24 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
Siemens Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 136,99 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

RBC Capital Markets

Siemens Energy Outperform

10:26 Uhr
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
157,24 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
157,82 €		 Abst. Kursziel*:
26,72%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
157,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
186,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

10:26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Aktie bewertet RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag schwächer
dpa-afx Siemens Energy-Aktie sinkt: Rückkauf eigener Aktien für eine Milliarde Euro gestartet
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mit Kursplus
reNEWS Siemens Energy to acquire Camlin Group
Zacks Zacks Value Trader Highlights: BorgWarner, Siemens Energy and Wabtec
reNEWS Siemens Energy investors urge wind focus
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen