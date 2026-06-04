Siemens Energy Aktie
Marktkap. 136,99 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
157,82 €
|Abst. Kursziel*:
26,72%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
157,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,19%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
186,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.