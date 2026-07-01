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Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

10:31 Uhr
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
57,55 EUR 0,95 EUR 1,68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von CTS Eventim in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. CTS Eventim biete eine attraktive Möglichkeit, von der strukturell robusten Nachfrage im Bereich Live-Entertainment zu profitieren, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn 27 Prozent im Minus und sei damit ein attraktives Investment in einem strukturell widerstandsfähigen Marktsegment./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
57,05 €		 Abst. Kursziel*:
64,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
57,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,34%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

10:31 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
30.06.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.06.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
09.06.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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