CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,48 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie von CTS Eventim in seine European Midcap Top-Pick-Liste aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. CTS Eventim biete eine attraktive Möglichkeit, von der strukturell robusten Nachfrage im Bereich Live-Entertainment zu profitieren, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn 27 Prozent im Minus und sei damit ein attraktives Investment in einem strukturell widerstandsfähigen Marktsegment./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
57,05 €
|Abst. Kursziel*:
64,77%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
57,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,34%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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