Novartis Aktie
Marktkap. 243,03 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Das Vorankommen einer Studie zum Wirkstoff Remibrutinib gegen Multiple Sklerose verlaufe nach Plan, schrieb Matthew Weston nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien der Schweizer überwögen die Risiken, es gebe bessere Gelegenheiten im Pharmasektor, hieß es am Mittwoch in einer Studie./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Neutral
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
116,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
126,26 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,85 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|13:01
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:46
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|13:01
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:46
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:01
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG