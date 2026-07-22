Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 45,48 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Marktbetreiber habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Ben Bathurst in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Maßgeblicher Treiber dafür seien die Segmente Trading & Clearing sowie Securities Services gewesen. Die Schwäche im Bereich Investment Management Solutions (IMS) habe so ausgeglichen werden können./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
255,20 €
|Abst. Kursziel*:
-5,96%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
250,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,31%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
284,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets