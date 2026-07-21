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DZ BANK

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13:21 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Anlagenbauers seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Halten

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
62,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
62,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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