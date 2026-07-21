GEA Aktie
Marktkap. 9,68 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Anlagenbauers seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Halten
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
62,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
62,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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