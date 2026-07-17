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Iberdrola SA Aktie

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21,30 EUR -0,16 EUR -0,75 %
STU
19,73 CHF -0,02 CHF -0,11 %
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Marktkap. 136,39 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 4,86%
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RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

12:01 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
21,30 EUR -0,16 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege etwas über seiner und über der Konsensschätzung, schrieb Fernando Garcia in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gleiches gelte für das bereinigte Nettoergebnis des spanischen Versorgers./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 02:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,41 €		 Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
21,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,10%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

12:01 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
11:36 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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