DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.414 +0,3%Top 10 Crypto 12,51 +0,1%Nas 23.478 +0,1%Bitcoin 78.079 -2,7%Euro 1,1653 -0,2%Öl 63,21 +0,7%Gold 4.210 +0,2%
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen leichter -- Salesforce mit starken Zahlen -- BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie in Rot: EU holt Stellungnahmen zu Googles Maßnahmenpaket ein
Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang
Iberdrola SA Aktie

17,96 EUR -0,07 EUR -0,39 %
STU
17,91 EUR -0,27 EUR -1,49 %
GVIE
Marktkap. 117,24 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Barclays Capital

19:26 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
17,91 €		 Abst. Kursziel*:
-5,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

19:26 Iberdrola SA Overweight Barclays Capital
24.11.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
29.10.25 Iberdrola SA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

TraderFox Aktienscreening Big Call Screening: Iberdrola, Allianz, Waste Management und Mondelez. Big Call Screening: Iberdrola, Allianz, Waste Management und Mondelez.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones Iberdrola-Aktie steigt: Milliardengebot für restliche Neoenergia-Anteile
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Revolution auf dem Strommarkt: Versorger-Aktien profitieren vom Megatrend Rechenzentren!
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
TraderFox Big Call Screening: Travelers, AXA, Iberdrola, Amazon
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Iberdrola SA-Aktie ein
reNEWS Iberdrola launches bid for full Neoenergia ownership
reNEWS EIB backs Iberdrola with €500m loan
reNEWS Iberdrola issues €1bn EU green hybrid bond
reNEWS Iberdrola profit rises 17% to €5.3bn
reNEWS Iberdrola names Paul Simshauser as new Australia CEO
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola 'starts 960MW EA2 stake sale'
reNEWS Iberdrola buys 270MW Tungkillo battery in Oz
