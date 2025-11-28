Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 117,24 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola nach Neuigkeiten zur Regulierung in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Ein Dokument der Aufsichtsbehörde Ofgem lege Kostenvergütungen, Investitionsniveaus und zulässige Renditen für Stromkonzerne im Zeitraum von April 2026 bis März 2031 fest, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit sei ein größerer Unsicherheitsfaktor beseitigt worden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images
Zusammenfassung: Iberdrola SA Overweight
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
17,91 €
|Abst. Kursziel*:
-5,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|19:26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|19:26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|19:26
|Iberdrola SA Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola SA Verkaufen
|DZ BANK
|21.07.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|28.06.21
|Iberdrola SA Underperform
|RBC Capital Markets
|05.07.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|28.04.16
|Iberdrola SA Underperform
|BNP PARIBAS
|24.11.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Iberdrola SA Hold
|Deutsche Bank AG