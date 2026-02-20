Iberdrola SA Aktie
Marktkap. 130,16 Mrd. EURKGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B
ISIN ES0144580Y14
Symbol IBDSF
Iberdrola SA Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Iberdrola SA Equal Weight
|Unternehmen:
Iberdrola SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,90 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
19,99 €
|Abst. Kursziel*:
-15,46%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
20,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,48%
|
Analyst Name:
Dominic Nash
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Iberdrola SA
|11:41
|Iberdrola SA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:46
|Iberdrola SA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Iberdrola SA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Iberdrola SA Market-Perform
|Bernstein Research
|16.02.26
|Iberdrola SA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
