Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Iberdrola SA Aktie

20,00 EUR +0,04 EUR +0,20 %
STU
18,24 CHF -0,05 CHF -0,28 %
BRX
Marktkap. 130,16 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
WKN A0M46B

ISIN ES0144580Y14

Symbol IBDSF

Barclays Capital

Iberdrola SA Equal Weight

11:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
20,00 EUR 0,04 EUR 0,20%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Spanier täten, was ein Versorger eben tun sollte, schrieb Dominic Nash am Mittwoch nach beruhigenden Geschäftszahlen. Das Wachstum im Bereich Erneuerbare Energie und Netze sei allerdings größtenteils bereits eingepreist./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Equal Weight

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,90 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
19,99 €		 Abst. Kursziel*:
-15,46%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
20,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,48%
Analyst Name:
Dominic Nash 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

11:41 Iberdrola SA Equal Weight Barclays Capital
10:46 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
20.02.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
16.02.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

dpa-afx Weiteres Wachstum erwartet Iberdrola steigert Gewinn dank starkem Netzgeschäft - Aktie gibt nach Iberdrola steigert Gewinn dank starkem Netzgeschäft - Aktie gibt nach
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Iberdrola SA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: Iberdrola, Walmart, Hershey, Hannover Rück
reNEWS Iberdrola profits increase on network growth
reNEWS Iberdrola exits French onshore portfolio
Zacks Are Utilities Stocks Lagging Iberdrola (IBDRY) This Year?
reNEWS Iberdrola advances NSW storage portfolio
reNEWS Iberdrola brings 269MW of solar online in Oregon
reNEWS Iberdrola, Norges JV hits 1.5GW of installed capacity
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m sale
EN, TheGuardian Scottish Power named worst energy supplier for customer service
