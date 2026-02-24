DAX 25.073 +0,4%ESt50 6.157 +0,7%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,4445 +3,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.432 +1,9%Euro 1,1778 +0,0%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.163 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HSBC Aktie

Kaufen
Verkaufen
HSBC Aktien-Sparplan
15,66 EUR +0,80 EUR +5,38 %
STU
13,68 GBP +0,76 GBP +5,92 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 254,58 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 923893

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBCYF

UBS AG

HSBC Neutral

11:16 Uhr
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
15,66 EUR 0,80 EUR 5,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1309 Pence auf "Neutral" belassen. Die Gewinnkennziffern lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Mittwoch. Treiber seien die Nettozinserträge im Bankengeschäft gewesen. Auch die Kernkapitalquote (CET1) haben die Schätzungen übertroffen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
13,09 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,54 £		 Abst. Kursziel*:
-3,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,68 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

11:16 HSBC Neutral UBS AG
08:21 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
08:11 HSBC Overweight Barclays Capital
08:06 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 HSBC Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

dpa-afx Dank Vermögensverwaltung HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet HSBC-Aktie im Aufwind: Ergebnis trotz Sonderbelastungen besser als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: HSBC verdient mehr als gedacht - Aktie steigt auf Rekordhoch
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Ausblick: HSBC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones, Nasdaq 100 Futures Rise After Trump&#39;s State Of The Union Address—Nvidia, HSBC, Workday In Focus
Business Times HSBC bonus pool rises to highest in at least a decade
Financial Times HSBC on track to deliver cost savings six months early
Business Times HSBC profit beats forecasts with strong performance from wealth business
Business Times HSBC profit beats as wealth division boosted by client income
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights HSBC, Itau Unibanco and Barclays
Cointelegraph UK government appoints HSBC for tokenized bond pilot
Business Times HSBC to cull underperformers as some bankers face zero bonuses
RSS Feed
HSBC Holdings plc zu myNews hinzufügen