ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1309 Pence auf "Neutral" belassen. Die Gewinnkennziffern lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Mittwoch. Treiber seien die Nettozinserträge im Bankengeschäft gewesen. Auch die Kernkapitalquote (CET1) haben die Schätzungen übertroffen./rob/bek/ag

