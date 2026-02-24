HSBC Aktie
Marktkap. 254,58 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1309 Pence auf "Neutral" belassen. Die Gewinnkennziffern lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Mittwoch. Treiber seien die Nettozinserträge im Bankengeschäft gewesen. Auch die Kernkapitalquote (CET1) haben die Schätzungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu HSBC Holdings plc
|11:16
|HSBC Neutral
|UBS AG
|08:21
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
