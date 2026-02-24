HSBC Aktie
Marktkap. 254,55 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien sehr stark ausgefallen, schrieb Aman Rakkar am Mittwoch. Ambitioniertere Ziele für 2026 ließen dem Konsens noch Spielraum im hohen einstelligen Prozentbereich./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Overweight
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
12,91 £
|Abst. Kursziel*:
8,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aman Rakkar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|08:21
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|HSBC Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|29.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|HSBC Overweight
|Barclays Capital
|26.10.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|27.05.21
|HSBC Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.21
|HSBC Sell
|Deutsche Bank AG
|28.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
|27.04.21
|HSBC Underweight
|Barclays Capital
