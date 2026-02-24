Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Negativ rage beim Spirituosenhersteller das Ausmaß des Umsatzrückgangs heraus, schrieb Sanjeet Aujla am Mittwoch. Belastet habe vor allem das Geschäft in den USA. Mit einer Dividendenkürzung hätten nicht alle am Markt gerechnet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
17,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11:51
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:36
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG