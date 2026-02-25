Diageo Aktie
Marktkap. 47,76 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2360 auf 2340 Pence leicht gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe Probleme auf den Absatzmärkten USA und China, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Der Chef Dave Lewis wolle nun mit niedrigeren Preisen die Volumina ankurbeln, was sich letztlich beim Gewinn auszahlen soll./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,40 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,36 £
|Abst. Kursziel*:
43,03%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,16 £
|Abst. Kursziel aktuell:
44,85%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,56 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
