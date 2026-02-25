DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8470 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert DroneShield-Aktie steigt kräftig: Bedeutenden Militärvertrag gesichert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
18,45 EUR +0,05 EUR +0,27 %
STU
16,16 GBP -0,21 GBP -1,25 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,76 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

08:16 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,45 EUR 0,05 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2360 auf 2340 Pence leicht gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe Probleme auf den Absatzmärkten USA und China, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Der Chef Dave Lewis wolle nun mit niedrigeren Preisen die Volumina ankurbeln, was sich letztlich beim Gewinn auszahlen soll./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
23,40 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,36 £		 Abst. Kursziel*:
43,03%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
16,16 £		 Abst. Kursziel aktuell:
44,85%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,56 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

12:46 Diageo Overweight Barclays Capital
12:06 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08:16 Diageo Outperform Bernstein Research
08:01 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Diageo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Gesenkte Ziele Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten
finanzen.net Zuversicht in Europa: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Guinness-Hersteller Diageo kappt Dividende - Aktie stürzt ab
finanzen.net Gewinne in London: FTSE 100 mittags freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Plus
Benzinga Smirnoff, Guinness Parent Diageo Stock Crashes On Soft US Demand, China Weakness
MotleyFool Why Diageo Stock Is Sinking Further Down Today
MarketWatch Tequila sales in the U.S. are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.
Financial Times Diageo slides after new chief slashes dividend and signals price cuts
RTE.ie Diageo CEO plans to overhaul executive team, FT reports
Financial Times Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo
Zacks Diageo 1H26 Earnings Ready to Unfold: What Are the Chances of a Beat?
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen