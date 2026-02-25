KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,36 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei deutlich schwächer als erwartet und sollte mithin enttäuschen, schrieb Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Das werfe auch einen Schatten auf die 2027 auf der Agenda stehenden mittelfristigen Ziele./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
59,15 €
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,65%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|11:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:16
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|09:41
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:21
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)