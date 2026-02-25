Warburg Research

KION GROUP Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei deutlich schwächer als erwartet und sollte mithin enttäuschen, schrieb Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Das werfe auch einen Schatten auf die 2027 auf der Agenda stehenden mittelfristigen Ziele./bek/ag

