DAX 25.290 +0,5%ESt50 6.198 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8455 +1,4%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.798 +0,5%Euro 1,1805 -0,1%Öl 69,98 -1,4%Gold 5.169 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
58,10 EUR -4,80 EUR -7,63 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,36 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

11:56 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
58,10 EUR -4,80 EUR -7,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei deutlich schwächer als erwartet und sollte mithin enttäuschen, schrieb Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Das werfe auch einen Schatten auf die 2027 auf der Agenda stehenden mittelfristigen Ziele./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,15 €		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,65%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

11:56 KION GROUP Buy Warburg Research
10:16 KION GROUP Outperform Bernstein Research
09:41 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 KION GROUP Underperform Jefferies & Company Inc.
20.02.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

Dow Jones Nach schwachem Jahr KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Kion hofft 2026 auf Schub aus Automationsgeschäft - Anleger enttäuscht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
dpa-afx Kion hofft 2026 auf schwungvolles Automationsgeschäft
EQS Group EQS-News: KION mit solidem Geschäftsjahr 2025 – starker Auftragseingang
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen