UBS AG

Aroundtown SA Neutral

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern gehe bei Grand City einen Schritt weiter, schrieb Charles Boissier am Mittwoch anlässlich der Aktientausch-Offerte. Dies werde laut Pressemeldungen von Grand City Properties unterstützt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

