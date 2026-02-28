DAX 24.176 +1,6%ESt50 5.870 +1,7%MSCI World 4.462 +0,1%Top 10 Crypto 9,1710 +5,2%Nas 22.517 -1,0%Bitcoin 61.242 +4,1%Euro 1,1635 +0,2%Öl 82,68 +0,9%Gold 5.195 +2,1%
Top News
Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte Trump-Versprechen stützen: DAX erholt sich nach Vortagessturz - klettert über 24.200 Punkte
ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom ASML-Aktie gefragt: Neue Technologie-Generation für den KI-Boom
Aroundtown SA Aktie

Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
UBS AG

Aroundtown SA Neutral

11:56 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,70 EUR -0,11 EUR -3,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern gehe bei Grand City einen Schritt weiter, schrieb Charles Boissier am Mittwoch anlässlich der Aktientausch-Offerte. Dies werde laut Pressemeldungen von Grand City Properties unterstützt./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,68 €		 Abst. Kursziel*:
23,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,31%
Analyst Name:
Charles Boissier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

