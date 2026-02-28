Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern gehe bei Grand City einen Schritt weiter, schrieb Charles Boissier am Mittwoch anlässlich der Aktientausch-Offerte. Dies werde laut Pressemeldungen von Grand City Properties unterstützt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Aroundtown SA
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,68 €
|Abst. Kursziel*:
23,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,31%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|10:31
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.