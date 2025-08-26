Aroundtown SA Aktie
Marktkap. 3,8 Mrd. EURKGV 60,35 Div. Rendite 0,00%
WKN A2DW8Z
ISIN LU1673108939
Symbol AANNF
Aroundtown SA Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,15 Euro auf "Add" belassen. Der Immobilienkonzern habe operativ solide abgeschnitten, schrieb Andre Remke am Mittwoch zu den Halbjahreszahlen. Überraschungen seien ausgeblieben./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 07:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Add
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
3,15 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
3,47 €
|Abst. Kursziel*:
-9,27%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
3,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,83%
|
Analyst Name:
Andre Remke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aroundtown SA
|08:51
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.25
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
