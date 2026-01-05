DAX 24.885 +0,1%ESt50 5.901 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,98 +0,3%Gold 4.449 +0,1%
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
313,80 EUR +1,80 EUR +0,58 %
STU
291,07 CHF +0,74 CHF +0,25 %
BRX
Marktkap. 127,13 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

SAFRAN S.A.
313,80 EUR 1,80 EUR 0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Safran von 370 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
314,40 €		 Abst. Kursziel*:
20,87%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
313,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,10%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

10:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
02.01.26 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

