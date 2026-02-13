DAX 24.831 +0,1%ESt50 5.985 +0,1%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,7440 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.528 -1,1%Euro 1,1846 +0,0%Öl 67,92 -1,0%Gold 4.921 -1,4%
Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien: Berkshire Hathaway profitiert weiterhin enorm
Buy von Deutsche Bank AG für Deutsche Telekom-Aktie
Boeing Aktie

204,60 EUR +0,25 EUR +0,12 %
STU
242,50 USD -0,18 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 161,1 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

09:01 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 298,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 242,96		 Abst. Kursziel*:
22,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 242,50		 Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

09:01 Boeing Outperform Bernstein Research
10.02.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Zertifizierungsverfahren Lufthansa-Aktie fester: Bislang gesperrte Business-Sitzplätze können verkauft werden Lufthansa-Aktie fester: Bislang gesperrte Business-Sitzplätze können verkauft werden
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Abend freundlich
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Gefährliche Streaming-Reichweite: Wie Netflix-Dokus Aktien von VW, Boeing & Co. zum Absturz bringen
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer
finanzen.net Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
finanzen.net Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge
Benzinga What Does the Market Think About Boeing Co?
Benzinga Peter Thiel&#39;s Palantir Extends Partnership With Boeing Rival Airbus
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times Air India probes if crew followed protocols in Boeing fuel-switch incident
Benzinga Boeing Lands Biggest-Ever Landing Gear Deal At Singapore Airshow
Benzinga Boeing 787 Under Spotlight Again As UK Regulator Questions Air India Over Fuel Switch Incident
Business Times Boeing to cut around 300 defence division supply chain jobs
