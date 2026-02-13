Boeing Aktie
Marktkap. 161,1 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 298 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 298,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 242,96
|Abst. Kursziel*:
22,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 242,50
|Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 278,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|09:01
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Boeing Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
