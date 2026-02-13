DAX 24.757 -0,2%ESt50 5.958 -0,4%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 8,7210 -1,0%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.421 -1,3%Euro 1,1826 -0,2%Öl 68,37 -0,3%Gold 4.920 -1,5%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks! Pivotal-Point Nachverfolgung The Hershey (HSY): Schokoladen-Gigant besiegt die Kakao-Krise mit margenstarken Salty Snacks!
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
JPMorgan Chase Aktie

255,45 EUR -1,65 EUR -0,64 %
STU
303,05 USD +0,55 USD +0,18 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 695,27 Mrd. EUR

KGV 16,10 Div. Rendite 1,80%
WKN 850628

ISIN US46625H1005

Symbol JPM

Barclays Capital

JPMorgan ChaseCo Overweight

13:26 Uhr
JPMorgan ChaseCo Overweight
JPMorgan Chase & Co.
255,45 EUR -1,65 EUR -0,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen den Signalen aus der Telefonkonferenz der Quartalszahlen, schrieb Analyst Jason Goldberg am Montagabend nach der Bilanzvorlage. Er erinnerte zudem daran, dass Chase die neue Emittentin der Apple Card werde./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com

JPMorgan Chase Overweight

Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 391,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 302,55		 Abst. Kursziel*:
29,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 303,05		 Abst. Kursziel aktuell:
29,02%
Analyst Name:
Jason Goldberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 360,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

13:26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.02.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
14.01.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
13.01.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

