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Sanofi Aktie

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Marktkap. 93,71 Mrd. EUR

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Deutsche Bank AG

Sanofi Buy

10:11 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
76,90 EUR 0,71 EUR 0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,26 €		 Abst. Kursziel*:
31,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,04%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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