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Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

08:31 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
260,95 EUR -2,80 EUR -1,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Apple entwickle sich beim Thema KI weiter, aber in moderatem Tempo, schrieb David Vogt am Montagabend nach der Präsentation auf der Worldwide Developers Conference (WWDC). Für die Nachfrage sieht er darin keinen "Game Changer"./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 301,54		 Abst. Kursziel*:
-1,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 300,63		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,54%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 305,65

*zum Zeitpunkt der Analyse

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