Apple Aktie

214,45 EUR -1,35 EUR -0,63 %
STU
255,35 USD -2,95 USD -1,14 %
BTT
Marktkap. 3,16 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

Barclays Capital

Apple Underweight

16:11 Uhr
Apple Underweight
Apple Inc.
214,45 EUR -1,35 EUR -0,63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: J2R / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Underweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 239,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 255,01		 Abst. Kursziel*:
-6,28%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 255,35		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
Analyst Name:
Tim Long 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 297,59

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

16:11 Apple Underweight Barclays Capital
13:51 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

