Apple Aktie
Marktkap. 3,16 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 230 auf 239 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Tim Long lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die zuletzt starke iPhone-Nachfrage, vor allem in China. Der Experte setzte hinter die Nachhaltigkeit dieses Aufschwungs aber ein Fragezeichen und verwies unter anderem auf Risiken auf dem Markt für Speicherchips./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 03:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: J2R / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Underweight
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 239,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 255,01
|Abst. Kursziel*:
-6,28%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 255,35
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
|
Analyst Name:
Tim Long
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 297,59
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|16:11
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|13:51
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:11
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.