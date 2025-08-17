DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1705 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.353 +0,5%
Finanzwissen

Diese verschiedenen Bankkarten gibt es

18.08.25 06:44 Uhr
Girokarte, Debitkarte, Kreditkarte und mehr: Diese Arten von Bankkarten sollte man kennen | finanzen.net

In Deutschland sind Bankkarten ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Doch wie unterscheiden sich Girokarten, Debitkarten, Kreditkarten und Prepaidkarten?

Girokarte: Der deutsche Klassiker

Die Girokarte, früher bekannt als EC-Karte, ist in Deutschland weit verbreitet und gehört zum Standard eines jeden Girokontos. Sie ermöglicht bargeldlose Zahlungen im Handel und Bargeldabhebungen am Automaten. Der Betrag wird dabei direkt vom verknüpften Girokonto abgebucht.

Die Girokarte ist besonders im Inland eine bewährte Lösung, zeigt jedoch Schwächen im Ausland. Ohne zusätzliche Logos wie Maestro oder V-Pay ist ihre Nutzung außerhalb Deutschlands oft eingeschränkt. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen weist darauf hin, dass viele Banken inzwischen auf international kompatiblere Lösungen wie Visa- oder MasterCard-Debitkarten umstellen. Diese ersetzen die Girokarte zunehmend, da sie eine breitere Akzeptanz und zusätzliche Funktionen wie Online-Zahlungen bieten.

Debitkarten: Der moderne Allrounder

Debitkarten, wie die Visa Debit oder Debit MasterCard, stellen eine Weiterentwicklung der Girokarte dar. Sie sind ebenso an das Girokonto gekoppelt, erlauben aber im Vergleich zur Girokarte deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten. Neben Zahlungen im Handel und Bargeldabhebungen sind sie auch für Online-Shopping und Zahlungen im Ausland geeignet. Ein großer Vorteil ist, dass die Abbuchung sofort erfolgt, wodurch die Ausgaben stets transparent bleiben.

Laut MasterCard bieten Debitkarten eine hohe Sicherheit und sind mit digitalen Zahlungsdiensten wie Apple Pay oder Google Pay kompatibel. Das macht sie besonders attraktiv für technikaffine Nutzer, die sowohl lokal als auch international flexibel bezahlen möchten. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen hebt hervor, dass Debitkarten auch in Ländern, in denen die Girokarte nicht akzeptiert wird, problemlos funktionieren.

Kreditkarten: Mehr Flexibilität, aber Vorsicht bei den Kosten

Kreditkarten bieten die Möglichkeit, Zahlungen auf Kreditbasis zu tätigen. Der genutzte Betrag wird entweder vollständig oder in Raten zurückgezahlt, wobei bei letzterem oft hohe Zinsen anfallen können. Sie sind besonders praktisch auf Reisen, da sie weltweit akzeptiert werden und oft Zusatzleistungen wie Reiseversicherungen oder Bonusprogramme bieten. Diese machen Kreditkarten nicht nur für Vielreisende interessant, sondern auch für größere Anschaffungen oder Online-Zahlungen.

Das Portal Planet Backpack weist allerdings auf die oftmals hohen Kosten hin. Neben möglichen Jahresgebühren können bei Teilzahlungen erhebliche Zinsen entstehen. Die Sparkasse empfiehlt, Kreditkarten sorgfältig auszuwählen und die Konditionen der Anbieter zu vergleichen. Verbraucher sollten sicherstellen, dass sie eine Karte wählen, die ihren Bedürfnissen und Zahlungsgewohnheiten entspricht.

Prepaidkarten: Für volle Kostenkontrolle

Prepaidkarten sind ideal für Menschen, die ihre Ausgaben vollständig unter Kontrolle haben möchten. Im Gegensatz zu Debit- und Kreditkarten müssen sie vor der Nutzung mit einem bestimmten Betrag aufgeladen werden. Dadurch kann nur das ausgegeben werden, was sich auf der Karte befindet. Eine Überschuldung ist ausgeschlossen. Prepaidkarten eignen sich besonders für Jugendliche, Reisende oder als sichere Lösung für Online-Zahlungen.

Laut MasterCard und der Verbraucherzentrale Niedersachsen bieten Prepaidkarten zudem eine einfache Möglichkeit, Zahlungen zu tätigen, ohne dass dafür ein Girokonto benötigt wird. Allerdings können Gebühren für das Aufladen oder den Einsatz der Karte anfallen. Es lohnt sich, die Konditionen verschiedener Anbieter genau zu vergleichen, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

